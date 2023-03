तुम्हारे पति जीवित हैं ना? कोई कॉमन सेंस नहीं है...बिंदी नहीं लगाने पर महिला पर भड़के बीजेपी सांसद मुनिस्वामी

नेशनल डेस्क- कर्नाटक से बीजेपी सांसद एम मुनिस्वामी ने एक महिला दुकानदार को बिंदी नहीं पहनने पर फटकार लगाई, जिस पर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कोलार से सांसद मुनिस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला दुकानदार को अपने माथे पर बिंदी नहीं पहनने को लेकर डांट लगी दी थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

तुम्हारे पति जीवित हैं, है ना?

दरअसल, बीजेपी सांसद मुनिस्वामी ने महिला दिवस के मौके पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वहां पहुंचे। उद्घाटन करने के बाद वह एक स्टॉल पर रुके जहां एक महिला कपड़े की बिक्री कर रही थी। महिला दुकानदार ने बिंदी नहीं लगाई थी। इस बात पर सांसद भड़क उठे और उस महिला का डांट लगा दी। महिला से सांसद ने कहा, 'पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे पति जीवित हैं, है ना? आपके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है।'

The @BJP4India will turn India into a “Hindutva Iran” The Ayatollahs of the BJP will have their version of the “Moral Police” patrolling the streets.