लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बोलीं हेमा मालिनी...विदेश में जाकर ऐसा बोलना उचित नहीं

मुंबई: विदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश का नाम ऊंचा लेकर जा रहे हैं। विदेश में कहीं भी जाओ तो आज सब लोग भारत का नाम पसंद करते हैं। विदेश में जाकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं है।

