MCD Elections: बीजेपी ने जारी की 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसको कहां से मिला टिकट

नेशनल डेस्कः दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने इस लिस्ट में 232 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिन लोगों को टिकट मिली शनिवार रात से ही उनके घरों व कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। 14 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले यह सभी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करेंगे।

BJP Delhi's list of candidates for the upcoming MCD Elections 2022.



