ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ BJP का हल्ला बोल, हिरासत में लिए गए शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने भ्रष्ट गतिविधियों को लेकर हल्ला बोला है। प्रदेश भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबान्न अभियान को शुरू कर दिया है। जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान्न की ओर मार्च निकाल रहे हैं। अभियान के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखने को मिली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भाजपा के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।

#WATCH | West Bengal: Police detain BJP leaders including Leader of Opposition Suvendu Adhikari, Rahul Sinha and MP Locket Chatterjee from Hastings in Kolkata ahead of BJP's Nabanna Chalo march



Leaders taken to Kolkata Police headquarters in Lalbazar pic.twitter.com/aPgJm7q6Dn