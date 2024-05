BJP ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर आरोप, कहा- '8000 की टीशर्ट पहन गरीबों का मजाक..',

नेशनल डेस्क : बीजेपी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि नेता चक्रवाती तूफान रेमल के पीड़ितों से मिलने 8000 की टीशर्ट पहनकर राहत कैंप पहुंचे।

बंगाल भाजपा का अभिषेक बनर्जी पर निशाना

बीजेपी ने राहत कैंप पहुंचे अभिषेक बनर्जी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा- 'अभिषेक बनर्जी ने चक्रवाती तूफान राहत कैंप जाते समय आठ हजार रुपये की टीशर्ट पहनी। टीएमसी को शर्म आनी चाहिए कि वे गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।' साथ ही उन्होंने इस टीशर्ट की कीमत बताने वाले विज्ञापन की तस्वीर भी शेयर की है।

Abhishek Banerjee wears Rs. 8,000 Tshirt while going for Cyclone Relief operations. Shame on TMC for mocking the poor and aggrieved. https://t.co/RXd4GXqWqn pic.twitter.com/px2mxvd2Uh