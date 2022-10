सिरमौर रैली में बोले अमित शाह- हिमाचल में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को सिरमौर जिले से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। सिरमौर के सतौन में हाटी आभार रैली में अमित शाह ने भाजपा की चुनावी कैंपेन का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि क्या देश को वंशवाद की राजनीति से मुक्त नहीं करना चाहिए? राजनीति में 'परिवारवाद' को खत्म करने का काम पीएम मोदी ने किया।

Bharatiya Janata Party will return to power with two-third majority in Himachal Pradesh: Union Home Minister Amit Shah during a public rally in Sirmaur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/tfNKeEb2M5

हाटी समुदाय को मिलेंगे तीनों आरक्षण का लाभ

पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी का दर्जा पाने के लिए हाती समुदाय के 55 साल के संघर्ष को खत्म कर दिया। वह वह उनके दर्द को समझते हैं और गर्व से कहते हैं कि हिमाचल मेरा है क्योंकि उन्हें राज्य के लोगों से लगाव है। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो या सरकारी नौकरियों का। ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को मिलने वाले हैं, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम लोगों के बीच झगड़ा पैदा करना और आग लगाना है, अब हाटी समुदाय को आदिवासी का स्टेटस दे दिया तो दलित लोगों को और अनुसूचित भाई-बहनों को उकसाने के लिए कहेंगे कि आपका अधिकार चला जाएगा।



पीएम मोदी विकास के लिए काम करते हैं

लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पेन से लिखकर सभी दलित समाज को सुरक्षित किया है। शाह ने कहा पीएम मोदी विकास के लिए काम करते हैं। सत्ता की चाह में कांग्रेस हमारी विरासत का सम्मान नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश में एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा, बार-बार भाजपा। कोई नई बात नहीं है, पहाड़ी के उस ओर उत्तराखंड में कांग्रेसी कहते थे, रिवाज है, अब हमारी बारी है। लेकिन कोई रिवाज नहीं चला, दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी।

Congress's work is to create quarrels between people & to ignite fire, but PM Modi works for development: Union Home Minister Amit Shah during a public rally in Sirmaur, Himachal Pradesh pic.twitter.com/VnQtkAtZlj