बंगाल विधानसभा के हाई-सिक्योरिटी परिसर में शौचालय के अंदर कैंटीन कर्मचारी का शव मिला, जांच शुरू

सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर एक शौचालय से कैंटीन कर्मचारी का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद जांच शुरू कर दी गई है और हाई-सिक्योरिटी वाले इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उमेश चंद्र दास...

कोलकाता: सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर एक शौचालय से कैंटीन कर्मचारी का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद जांच शुरू कर दी गई है और हाई-सिक्योरिटी वाले इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उमेश चंद्र दास के रूप में हुई है। वह एक अस्थायी कर्मचारी थे और पिछले 15 वर्षों से विधानसभा में काम कर रहे थे।



कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने बताया कि दास की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, "मृतक का नाम उमेश चंद्र दास है। वह पिछले 15 वर्षों से विधानसभा में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। होमिसाइड डिपार्टमेंट (हत्या मामलों की जांच शाखा) के जासूस मौके पर पहुंच चुके हैं। हमने जांच शुरू कर दी है।"



पुलिस और विधानसभा सूत्रों के अनुसार, सोमवार सुबह अन्य कर्मचारियों ने दास को शौचालय के अंदर बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने विधानसभा अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को सूचित किया, जिसके बाद हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को खबर दी गई। इसके तुरंत बाद हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की एक टीम विधानसभा पहुंची। पुलिसकर्मियों और विधानसभा सुरक्षा गार्डों की मदद से दास को शौचालय से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।



उनकी मौत के असल कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी मौत किसी मेडिकल स्थिति (बीमारी) के कारण हुई या इसमें कोई अन्य कारण शामिल था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है; पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। इस घटना ने विधानसभा के भीतर चिंता पैदा कर दी है। यह एक संवेदनशील सरकारी इमारत है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। परिसर के अंदर से एक कर्मचारी का शव मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।



हरे स्ट्रीट पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता विधानसभा परिसर के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और दास के सहकर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि उनकी मौत से पहले हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके मिलने से पहले क्या-क्या घटनाएं घटी थीं। पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।