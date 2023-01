दिल्ली: 20 वर्षीय युवती की लाश को कार से घसीटते का CCTV फूटेज आया सामने, देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

नेशनल डेस्क: दिल्ली के कंझावला में 20 वर्षीय एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावाला तक करीब चार किलोमीटर घसीटते हुई ले गई। रविवार को हुए हादसे में युवती की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस दिल दहला देने वाले मामले का एक सीसीटीवी फूटेज सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बलेनो कार के पहियो के बीच एक लड़की फंसी हुई है और कार उसे घसीटते हुए ले जा रही है।

Clear CCTV of Delhi Kanjhawala Accident where girl dragged for around 4 KM #Kanjhawala#Delhi #Delhiaccident pic.twitter.com/ShYAMVxVhS — Anurag Saxena (@Anchor_AnuragS) January 2, 2023