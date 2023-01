'आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा पठान की 1 दिन की कमाई' यूजर के जवाब पर भड़की कंगना, कहा- कोई उड़ा कर दिखाए

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों शाहरूख खान की फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में कंगना ने फिल्म पठान की जमकर तारीफ की थी। इसके साथ ही कंगना ने बिना नाम लिए फिल्म पर निशाना भी साधा जिसके एवज में यूजर ने भी उनकी क्लास लगा दी। जिसमें उन्होंने लिखा था कि फिल्म की सफलता को पैसों से तौलने वाले लोग मूर्ख हैं, ऐसे में जब कंगना फिल्म देखने पहुंची तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया।



वहीं अब कंगना भी चुप नहीं बैठी और उन्होंने एक निमो भाई नाम के शख्स को करारा जवाब भी दिया। दरअसल, पेशे से एथलीट निमो ने अपने ट्वीट में कंगना को टैग करते हुए लिखा था कि पठान की एक दिन की कमाई आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है।

Pathaan’s single day earning is more than your life time earnings — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) January 27, 2023