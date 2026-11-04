शादी के 4 साल बाद टूटा बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का रिश्ता, पति गौतम हाथीरमानी से हुईं अलग

बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने 2022 में लंदन में गौतम से शादी की थी। 48 वर्षीय कनिका ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और लोगों से उनकी प्राइवेसी (निजता) का सम्मान करने की अपील की।

मुंबई: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने 2022 में लंदन में गौतम से शादी की थी। 48 वर्षीय कनिका ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। ​​उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी शादी की तस्वीरें भी हटा दी हैं। एक इंटरव्यू में, कनिका ने साफ किया कि उनके अलग होने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनकी शादी इसलिए टूटी क्योंकि वह लागोस (नाइजीरिया) नहीं जाना चाहती थीं, जहां गौतम अपने काम के सिलसिले में रहते हैं।

अपने आधिकारिक बयान में कनिका ने कहा, "काफी सोच-विचार के बाद, मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ जो समय बिताया, उसके लिए मैं आभारी हूं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। आगे बढ़ते हुए, मैं आप सभी से हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने की गुजारिश करती हूं।"





अलगाव से वे बहुत दुखी हैं गौतम हाथीरमानी

रिपोर्ट के अनुसार, गौतम हाथीरमानी के दोस्तों ने बताया कि इस अलगाव से वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि गौतम को शुरू से ही पता था कि कनिका एक स्वतंत्र विचारों वाली इंसान हैं और अपने परफॉरमेंस के सिलसिले में अक्सर दुनिया भर में यात्रा करती रहती हैं। कभी-कभी तो वह एक ही हफ्ते में सेंट ट्रोपेज़, लंदन और मुंबई के बीच सफर कर लेती थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ एक सफल सिंगर थीं जिनका ट्रैवल शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता था, और दूसरी तरफ एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो काम की वजह से लागोस नहीं छोड़ सकते थे। इस वजह से दोनों के बीच निराशा पैदा हुई और दोनों की उम्मीदें भी अलग-अलग हो गईं।

एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में कनिका ने कहा, "मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आया है और जहां तक ​​मुझे पता है, गौतम की जिंदगी में भी कोई नहीं है। यह मेरा दूसरा तलाक है, और जाहिर है कि इससे काफी दुख और निराशा होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह कहना कि मैं लागोस में नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल गलत है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई शादी टूटती है, तो सबसे पहले महिला को ही दोषी ठहराया जाता है - जो कि बिल्कुल गलत है। शादी में क्या हुआ, यह सिर्फ वे दो लोग ही जानते हैं।"

कनिका ने बताया कि वह अभी मुंबई में हैं और तीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मेरे तीन बच्चे हैं, जिनकी मुझे देखभाल करनी है। मैं उम्मीद करती हूं कि गौतम के साथ मेरे रिश्ते आगे भी अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि मैं स्वभाव से आक्रामक इंसान नहीं हूं। मुझे लगता है कि गौतम भी यही चाहेंगे।"







दोस्ती शुरू होते ही शादी तक

कपूर और हाथीरामानी कई सालों तक अच्छे दोस्त रहे, और बाद में उनके बीच प्यार हो गया। 20 मई 2022 को लंदन के एक फाइव-स्टार होटल में, परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने शादी कर ली।

इससे पहले उनकी शादी लंदन में रहने वाले जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. जसप्रीत सिंह चंडोक से हुई थी। 2012 में उनका तलाक हो गया। उनके तीन बच्चे हैं - आयना, समारा और युवराज। लखनऊ की रहने वालीं कपूर अक्सर भारत में अपने माता-पिता से मिलने आती हैं, उन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश की है। उन्हें 2012 में डॉ. ज़्यूस के साथ रिकॉर्ड किए गए गाने 'जुगनी जी' से सफलता मिली, और 2014 में 'बेबी डॉल' गाने से उन्हें काफी शोहरत हासिल हुई। उनके अन्य गानों में 'चिट्टियां कलाइयां', 'टुकुर टुकुर', 'गेंदा फूल' और 'ओ बोलेगा या ओ ओ बोलेगा' शामिल हैं।