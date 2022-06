स्टेज पर Live शो के बीच इस तरह बिगड़ी थी KK की तबीयत, खुद चल कर यूं अस्पताल की ओर भागते दिखे सिंगर-  वीडियो

नेशनल डेस्क: मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नथ यानि KK का मंगलवार रात कोलकाता में निधन हो गया, उनकी मौत की खबर से फिल्म जगत के लोगों और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं अब सोशल मीडिया पर केके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह बेहदे बेचैन दिखाई दे रहे हैं।

The very moment when #KK felt uneasy and was taken to CMRI hospital, #Kolkata. He was declared brought dead.



He performed the show and ended it.#RIP #KK Not KK pic.twitter.com/WFOHKdCqFn