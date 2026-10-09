मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम की बढ़ीं मुश्किलें: पूर्व पति ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में दर्ज कराया मानहानि का केस

मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम के पूर्व पति ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान, कॉम ने शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके बारे में झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने...

नई दिल्ली: मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम के पूर्व पति ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान, कॉम ने शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके बारे में झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले बयान दिए। यह शिकायत 6 अक्टूबर को दर्ज की गई थी और यह मामला अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) शिवम गुप्ता की अदालत में प्री-समनिंग सबूतों (समन जारी करने से पहले के सबूतों) के लिए लंबित है।

अदालत इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगी। शिकायतकर्ता कारोंग ओंखोलर ने कहा कि उनकी शादी आरोपी मैरी कॉम से 12 मार्च, 2005 को हुई थी और उसके बाद वे फरीदाबाद में साथ रहते थे। यह शादी 20 दिसंबर, 2023 को पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत खत्म हो गई थी। शिकायतकर्ता ने वकील आकाश कृष्णा और प्रगति शर्मा के माध्यम से अदालत का रुख किया है। कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने शादी से पहले और शादी के दौरान, मैरी कॉम के प्रोफेशनल करियर को सपोर्ट करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद के करियर और प्रोफेशनल कामों का त्याग किया।

इसे दोनों पक्षों के बीच की असल स्थिति बताया गया है, और यह सीधे तौर पर मैरी कॉम के उन बयानों का खंडन करता है जिनमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता का कोई करियर नहीं है और वह कभी भी किसी लाभकारी रोजगार में नहीं रहा। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैरी कॉम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन और बहुत ऊंचे दर्जे की पब्लिक फिगर हैं, जिनके बहुत सारे प्रशंसक हैं और जो नियमित रूप से नेशनल टेलीविज़न और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती हैं। आरोप है कि 11 जनवरी, 2026 को, तलाक के बाद, वह एक लंबे समय से चल रहे टेलीविज़न प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं, जिसे पूरे भारत में लाखों लोग देखते हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस टीवी प्रोग्राम और इंटरव्यू में - जो लाइव स्टूडियो दर्शकों के सामने हुआ और बाद में आम जनता के लिए टेलीकास्ट किया गया - उन्होंने शिकायतकर्ता के बारे में झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले बयान दिए। ये बयान शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से और यह जानते हुए या यह मानते हुए दिए गए कि इनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। चैनल ने इन बयानों को प्रसारित करके आम जनता तक पहुँचाया, और ये बयान उनकी शादी टूटने के बाद दिए और प्रकाशित किए गए थे।

शिकायत में कहा गया है कि उस प्रसारण को देखने वाला कोई भी आम, समझदार व्यक्ति उनके बयानों (चाहे अलग-अलग हों या कुल मिलाकर) से यह समझेगा कि शिकायतकर्ता एक बेईमान, बेवफा, बेरोजगार, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर और शराब का आदी व्यक्ति है, जिसने उसके बैंक खातों से पैसे का गबन किया है और अपने बच्चों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। ये आरोप सीधे तौर पर और गंभीर रूप से उसके नैतिक चरित्र, साख और जीवनसाथी व माता-पिता के तौर पर उसकी स्थिति को कमतर करते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के दायरे में आते हैं।