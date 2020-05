सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियों तेजी से वायरल हो रहा हैा जिसमें मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े से कोबरा से भिड़ जाती है। इसका वीडियो ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है।

Battle Royal....

When a mother fights to save the children, it is battle royal.



Brave mom saves her chicks fighting a cobra💕



🎬Gia pic.twitter.com/qNtvRsYQw0