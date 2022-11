पीएम मोदी के मोरबी अस्पताल के दौरे का असर या खौफ! घायल मरीज की बांधी हुई पट्टी को किया प्लास्टर में तब्दील

गांधीनगर: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद से ही विपक्ष भाजपा सरकार को घेरे हुए है। हाल ही में पीएम मोदी के मोरबी दौरा से पहले वहां के अस्पताल की रंगाई-पोताई की वीडियो सामने आई थी जिसे लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार पर निशाना साधा था।

वहीं अब सोशल मीडिया पर डॉ हसन सफीन नामक एक शख्स का एक ट्वीट खूब वायरल हो रह है। जिसमें दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोरबी अस्पताल की यात्रा के दौरान मरीज के पट्टी को पलास्टर के रूप में बदल दिया गया।



बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को वहां का दौरा किया था। इस दौरान वे घायल मरीजों में मिलने के लिए मोरबी के अस्पताल भी गए थे। इस दौरान एक मरीज की फोटो वायरल हुई जिसके पैर में पहले पट्टी बांधी हुई थी लेकिन जब पीएम मोदी मिलने के लिए आए तो उसी मरीज के पैर में तपकंत प्लास्टर बांधा गया।



Presenting this without any caption.



Connect the dots! pic.twitter.com/8IQXSJuCEm — Dr Safin 🇮🇳 (@HasanSafin) November 1, 2022