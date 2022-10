75 वर्षों का टूटा रिकार्ड, जम्मू कश्मीर पर्यटकों से गुलजार

श्रीनगर: वादी-ए-जन्नत की खूबसूरती का जादू पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अदंाजा लगा लीजिये कि 75 वर्षों का रिकार्ड टूटा है। जी हां! कश्मीर में 1.62करोड़ टूरिस्ट यात्रा कर चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों के आने से रोजगार के नये साधन भी लोगों को मिले हैं।



धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट उद्योग को 786 करोड़ आवंटित किये गये हैं और पिछले कुछ महीनों में इस उद्योग को काफी लाभ हुआ है। पिछले वर्ष के मुकबाले इस 184 प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर पर्यटन क्षेत्र में काफी काम हुआ है। पिछले कुछ दशकों में प्रांत में सिर्फ हो हल्ला ही हुआ और वास्तव में सुविधा और विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो प्रांत और उसके लोगों का सामाजिक विकास हुआ है और सुविधागत ढांचा भी बना है।

Kashmir coming alive! 🍁



J&K witnessed record footfall of 1.62 Crore tourists since January 2022, the highest in 75 years of Independence.



Modi Govt’s transformative initiatives & reforms to uplift J&K have given a major thrust to tourism in the state. pic.twitter.com/5rUFgyxOHe — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 6, 2022