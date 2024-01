गुरदासपुर में BSF-STF को संयुक्त छापेमारी में मिली सफलता, तलाशी के दौरान घरों से बरामद हुए हेरोइन और हथियार

नेशनल डेस्क: गुरदासपुर के गांव डेरीवाल किरण में BSF और STF ने संयुक्त रुप से संदिग्ध के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से 100 ग्राम हेरोइन के छह छोटे प्लास्टिक बक्से और .32 बोर के 13 कारतूस बरामद हुए।

इसके अलावा अन्य संदिग्ध के घर पर हुआ छापेमारी के दौरान एक बंदूक (पीएजी प्रकार), 10 आरडी, .32 बोर की एक गोली और एक पिस्तौल बरामद की गई।

