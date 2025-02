Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने पहनी पद्मश्री दुलारी देवी की गिफ्ट की हुई साड़ी...जानें खास वजह?

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी कला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बजट 2025 के दिन एक खास साड़ी पहनी। यह साड़ी पद्म श्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई थी। दुलारी देवी, जो 2021 में पद्म श्री से सम्मानित हुईं, से वित्त मंत्री की मुलाकात मिथिला कला संस्थान में हुई थी, जहां उनके बीच मधुबनी कला और संस्कृति पर सौहार्दपूर्ण विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को एक साड़ी भेंट की और उसे बजट के दिन पहनने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार किया।

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is all set to present #UnionBudget2025 in the Parliament today.



She will present and read out the Budget through a tab, instead of the traditional 'bahi khata'.