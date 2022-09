गोवा के जिस क्लब में सोनाली फोगाट की हुई थी मौत, उसे गिराने पहुंचा बुलडोजर- पुलिस फोर्स तैनात

नेशनल डेस्क: बीजेपी नेता और टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल, सोनाली की जिस रेस्तरां में मौत हुई थी आज उसे बुल्डोजर से गिराया जाएगा।



बताया गया था कि इसी रेस्तरां में उन्हें ड्रग्स दी गई थी। अब इस कर्लीज रेस्तरां को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों का उल्लंघन करने पर किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को सुबह बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को कर्लीज रेस्तरां के बाहर तैनात कर दिया गया है।

Goa | Police personnel deployed outside Curlies restaurant ahead of the demolition of the restaurant over green violations. pic.twitter.com/2DFotVrGi6