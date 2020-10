राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती दुनिया भर में मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और श्रीलंका समेत कई देशों में उनके जीवन और विरासत को याद में ...

दुबईः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती दुनिया भर में मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और श्रीलंका समेत कई देशों में उनके जीवन और विरासत को याद में कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। बुधवार रात दुबई की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा भारतीय झंडे के रंगों में जगमगाती हुई नजर आई । दुनिया की इस सबसे ऊंची इमारत को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने तिरंगे और बापू के रंग में रंगकर श्रद्धांजलि दी।

#WATCH: Dubai's Burj Khalifa was lit up with Mahatma Gandhi's picture and quotes on his 150th birth anniversary. (2.10.2018) #GandhiAt150 pic.twitter.com/zCU1dNtShS