नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के नागपुर में चलती बस में गुरुवार को आग लग गई, लेकिन वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह बस नागपुर निगम की है और इसके इंजन में आग लग गई, लेकिन सभी यात्रियों को इससे सुरक्षित उतार लिया गया। नागपुर नगर निगम के मुख्य दमकल अधिकारी राजेंद्र उचके ने बताया कि यह घटना शहर के मेडिकल चौराहे पर रूपम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के पास सुबह करीब 9.46 बजे हुई। उन्होंने बताया, ‘‘आग चालक के केबिन के अंदर इंजन वाले स्थान पर लगी।

A fire broke out in a city bus at Medical Square. It seems that the temperature is increasing day by day. Dear friends, please take care as it has been confirmed that this year's summer will touch its all-time high. #summer #heat #takecareofyourself #nagpur pic.twitter.com/CJSz1uR8qV