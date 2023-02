कनाडा: राम मंदिर की दीवारों पर लिखा- ‘मोदी को आतंकवादी घोषित करो’ भारत ने की कड़े एक्शन की मांग

टोरंटो: कनाडा में एक प्रमुख मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी चरमपंथियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारत विरोधी नारे लिखे गए। शरारती तत्वों ने मंदिर के बाहर लिखा- ‘मोदी को आतंकवादी घोषित करो’। साथ ही दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे गए। यहां भारतीय मिशन ने इस घटना की निंदा करते हुए कनाडाई अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की अपील की। घटना 13 फरवरी को मिसिसॉगा के एक राम मंदिर में हुई। हालांकि, घटना के समय का पता नहीं चला है।

टोरंटो में भारत के वाणिज्य दूतावास ने मंगलवार को ट्वीट किया, “हम मिसिसॉगा में राम मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

We strongly condemn the defacing of Ram Mandir in Missisauga with anti-India graffiti. We have requested Canadian authorities to investigate the incident and take prompt action on perpetrators. — IndiainToronto (@IndiainToronto) February 14, 2023