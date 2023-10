इंटरनेशनल डेस्क: कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नाक तले एक बार फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां खालिस्‍तान समर्थकों ने ओटावा में दशहरा पर्व वाले दिन तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय दूतावास के अधिकारियों के पुतले जलाए । इन्‍हें जलाते समय खालिस्‍तानी भारत और हिंदू विरोधी नारे भी लगा रहे थे। इस घटना के बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर से अलोचनाओं में घिर गए हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्‍या वह इसी तरह से अभिव्‍यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं।

Effigies of PM Modi & Indian Embassy Officials wrapped with Indian Flag Burnt by #Khalistani Terrorists With Anti - Hindu Slogans in Terrorist Supporting Nation #Canada



Hay 𝗗𝘂𝘀𝘁𝗯𝗶𝗻 𝗧𝗿𝘂𝗱𝗲𝗮𝘂 @JustinTrudeau Do You Call this Freedom of Expression ?#DustbinTrudeau pic.twitter.com/ToNvQv8ypQ — 𝗔𝗵𝗮𝗺 𝗕𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝘀𝗺𝗶 (@TheRudra1008) October 24, 2023