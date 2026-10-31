17 कैदियों के जेल से फरार होने का मामला : जेल उपाधीक्षक पर गिरी गाज, CM विजय ने सुनाया कड़ा आदेश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने ड्यूटी में लापरवाही और सुरक्षा में चूक के मामले में थेक्कमपट्टी उप जेल के प्रभारी जेल उपाधीक्षक को निलंबित करने का शनिवार को आदेश दिया। विजय ने इसके साथ ही जेल से कैदियों के फरार होने की 26 अक्टूबर को हुई...

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने ड्यूटी में लापरवाही और सुरक्षा में चूक के मामले में थेक्कमपट्टी उप जेल के प्रभारी जेल उपाधीक्षक को निलंबित करने का शनिवार को आदेश दिया। विजय ने इसके साथ ही जेल से कैदियों के फरार होने की 26 अक्टूबर को हुई घटना के सिलसिले में जेल कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी।

थेनी जिले की उप-जेल में हुई इस घटना में 17 कैदी फर्जी चिकित्सीय आपात स्थिति का नाटक करके जेल प्रहरियों पर काबू पाने के बाद फरार हो गए थे। हालांकि, बाद में सभी को पकड़ लिया गया था। मुख्यमंत्री विजय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कर्त्तव्य में लापरवाही और सुरक्षा संबंधी चूक के लिए जेल अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत जेल उपाधीक्षक (प्रभारी) एन. रामलिंगम को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कैदियों ने सोमवार 26 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे जेल से भागने की योजना को अंजाम दिया। उन्होंने पहले चिकित्सा आपातस्थिति का नाटक किया और दावा किया कि उनमें से एक को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि इसके बाद मदद के लिए कोठरी में पहुंचे एक सुरक्षाकर्मी को कैदियों ने काबू कर उस पर हमला कर दिया और उन्होंने मुख्य द्वार की चाबियां उससे छीन लीं, दरवाजा खोला और पास के जंगली इलाके में भाग गए। हालांकि बाद में सभी 17 विचाराधीन कैदियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है।