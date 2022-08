देश में नहीं थम रही कोरोना की लहर, एक बार फिर से 16 हज़ार के पार आए नए मामले

नेशनल डेस्क: देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमितों के 16,561 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं बीते 24 घंटे में इस बीमारी से 18,053 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 1,23,535 एक्टिव केसेज दर्ज किए गए हैं.

#COVID19 | India reports 16,561 fresh cases and 18,053 recoveries in the last 24 hours.



Active cases 1,23,535

Daily positivity rate 5.44% pic.twitter.com/4xAhdcsv06