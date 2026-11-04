महादेव बेटिंग ऐप मामला: CBI को मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की कस्टडी मिली

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 6,000 करोड़ रुपये के 'महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप' मामले के कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की कस्टडी सौंप दी है

रायपुर : अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 6,000 करोड़ रुपये के 'महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप' मामले के कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की कस्टडी सौंप दी है। हाल ही में ओमान से प्रत्यर्पित किए गए चंद्राकर को सोमवार को 2 दिन की CBI ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था, क्योंकि जांच एजेंसी उसे इस मामले की सुनवाई कर रही अदालत के सामने पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ लाना चाहती थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को CBI की कस्टडी में उसे एक प्राइवेट फ्लाइट से रायपुर लाया गया। बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने PTI को बताया कि बुधवार को चंद्राकर को रायपुर में विशेष न्यायाधीश (CBI) मनोज कुमार सिंह ठाकुर के सामने पेश किया गया, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसकी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को 8 दिन के लिए केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में सौंप दिया। उन्होंने आगे बताया कि अदालत ने CBI को पूछताछ के लिए चंद्राकर को दिल्ली ले जाने की भी अनुमति दे दी है। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में FIR दर्ज की थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं के बाद, CBI ने छत्तीसगढ़ के 'स्टेट इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो' से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

आरोप है कि चंद्राकर और सह-आरोपी रवि उप्पल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 'महादेव बुक ऐप' का प्रचार किया और पैनल व ब्रांच ऑपरेटरों के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चलाया। कमीशन के लालच में सैकड़ों बैंक खाते खोले गए और अवैध सट्टेबाजी से आई रकम को अलग-अलग खातों के जरिए UAE भेज दिया गया। आरोप है कि आरोपी दुबई से इस पूरे सिंडिकेट को चलाते थे, जिसे वे अपना 'हेड ऑफिस' कहते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में युवाओं को मैनेजर के तौर पर काम पर रखा था।