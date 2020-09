दिल्ली पुलिस के अडिशनल डीसीपी संजय कुमार के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने एक शिकायत पर यह मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय कुमार ने दिल्ली-अंडमान और निकोबार सिविल सेवा (DAMINC) में चयनित होने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के अडिशनल डीसीपी संजय कुमार के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने एक शिकायत पर यह मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय कुमार ने दिल्ली-अंडमान और निकोबार सिविल सेवा (DAMINC) में चयनित होने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

CBI registers a case on a complaint against an Additional DCP of Delhi Police on the allegations that he used the credentials and documents of another person of similar name to get selected in DANIPS (Delhi, Andaman and Nicobar Islands Police Service). Investigation is underway. pic.twitter.com/5WTO7qb4tK