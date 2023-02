समय से पहले बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई टेंशन! केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर किया अलर्ट, दिए ये निर्देश

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में समय से पहले ही गर्मी बढ़ गई है। कई जगहों पर तो टेंपरेचर पहले ही हाई लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी से होने वाली बीमारियां भी अब बढ़ने लगीं हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है।

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Chief Secretaries & Administrators of all States/Union Territories regarding daily surveillance on heat-related illnesses that will be done in all states & districts from 1st March 2023. pic.twitter.com/6DqM1m4YMP — ANI (@ANI) February 28, 2023