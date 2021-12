नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के IT एक्ट 2021 के तहत वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी प्रोपोगैंडा फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक आदेश के बाद यूट्यूब ने यह कार्रवाई की है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस कार्रवाई के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आईटी एक्ट 2021 के तहत यह अब तक पहली बड़ी कार्रवाई है। 20 यूट्यूब चैनल के अलावा दो वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

