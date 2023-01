20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले 6 यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई, केंद्र सरकार ने किए बैन

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन कर दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक में खुलासा हुआ था कि इन यूट्यूब चैनलों के जरिए फेक न्यूज फैलाई जा रही थीं। बता दें कि इन छह चैनलों के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे।

Information &Broadcasting ministry cracks down on fake news peddling YouTube Channels. Busted channels are part of the fake news economy. The channels use fake, clickbait & sensational thumbnails & images of television news anchors of TV Channels to mislead: PIB pic.twitter.com/EcE4RoBZ9e — ANI (@ANI) January 12, 2023