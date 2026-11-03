दुकान में घुसकर महिला से मांगी सोने की चेन, मना करने पर पकड़ लिया गला: CCTV वीडियो वायरल

बेंगलुरु में चेन छीनने की एक कोशिश तब हिंसक हो गई, जब एक आदमी ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला के चेन देने से मना करने पर, उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी।

बेंगलुरु: बेंगलुरु में चेन छीनने की एक कोशिश तब हिंसक हो गई, जब एक आदमी ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला के चेन देने से मना करने पर, उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। अंत में, स्थानीय लोगों ने आरोपी - जिसकी पहचान प्रभु राज के रूप में हुई है - को काबू में कर लिया और महिला को बचा लिया। घटना के विवरण के अनुसार, वह आदमी भीड़भाड़ वाले इंदिरा नगर इलाके की एक दुकान में घुस गया और बोला कि वह मुसीबत में है और उसे छिपने के लिए जगह चाहिए।

Bangluru में एक चेन स्नीचर ने महिला को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और Auto से दूसरी जगह ले जाना चाहा , जिससे वह महिला की सोने की चेन लूट पाए। https://t.co/JGY4o9jE4r — Bling Kumawat (@Blingraj11) November 3, 2026

इसके बाद वह दुकान के अंदर मौजूद महिला के पास गया और उससे उसकी सोने की चेन देने को कहा। जब महिला ने मना किया, तो उसने चेन छीनने की कोशिश की, उसका गला पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, महिला को बचाया और आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद ही यह सामने आई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है। अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की भी जांच कर रही है, क्योंकि वह मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में लग रहा है।