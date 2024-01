FIR के आदेश पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, हिमंत को बताया देश का सबसे भ्रष्ट सी.एम.

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाने का आदेश दिया है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए हिमंत पर निशाना साधा है। एफ.आई.आर. को लेकर राहुल गांधी ने कहा, "असम के सी.एम. जो कर रहे हैं उससे हमारी यात्रा को फायदा मिल रहा है। हमारा प्रचार हो रहा है। इस तरह सी.एम. और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश है लेकिन हम डरने वाले नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि जे.पी. नड्डा गुवाहाटी में जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? हिमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं। यहां काफी बेरोजगारी है।"

#WATCH | Assam: Congress leader Rahul Gandhi says, "Whatever the Assam CM is doing against the Yatra, it benefits the Yatra. The publicity that we might have not got, by doing this the Assam CM & Union Home Minister Amit Shah are helping us. Now, the main issue in Assam is the… pic.twitter.com/k9QCdJHMIt — ANI (@ANI) January 23, 2024