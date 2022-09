कुनो नेशनल पार्क में फिर से दौड़ेंगे चीतें, देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा: पीएम

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों में से 3 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। जिसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं।ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ।

पीएम मोदी ने कहा कि आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। ये बात सही है कि, जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं।

उन्होंने कहा कि कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे, तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, biodiversity और बढ़ेगी।कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा।आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं।



PM Shri @narendramodi's address at launch of Project Cheetah at Kuno National Park, Madhya Pradesh. https://t.co/rai8CbiUen