नेशनल डेस्कः मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा इन दिनों बिहार के लोगों के खासे दीवाने हुए पड़े हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री बिहारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल 30 मई को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी- कटिहार रेल खंड के लखमिनियां रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रुकी। इस ट्रेन में उत्तर पूर्वी राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूर सवार थे। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के रूकने पर गांव हुसैनीचक से ढेर सारे लोगों का जत्था हाथों में खाना और पानी लिए ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को खाना और पानी मुहैया कराया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्यार से भर जाने पर भारत ऐसा ही खूबसूरत दिखता है।

Few days after stranded Mizos offers their food to flood-affected victims on their way back, a brief halt of their #ShramikSpecialTrain at #Begusarai Bihar witnessed good #Samaritans offering them food in return!

Goodness for goodness.#India is beautiful when flooded with #Love pic.twitter.com/6aPs3BQoc1