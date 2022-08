VIDEO: बेटी की इस हरकत से पिता हुए शर्मिंदा, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

नेशनल डेस्क: मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अपनी बेटी द्वारा एक डॉक्टर के साथ किये गए दुर्व्यवहार के लिए शनिवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम खाते पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी बेटी के व्यवहार को किसी भी तरह सही नहीं ठहरा सकते। मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छांगते को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित वीडियो में एक क्लिनिक में एक डॉक्टर को पीटते देखा जा सकता है।

#Mizoram @ZoramthangaCM tendered a handwritten apology on Instagram handle for his daughter’s “misbehaviour” with a doctor on wednesday, & said that he would, in no way, justify her conduct#WATCH 👇 pic.twitter.com/o4OShR0L4E