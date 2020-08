पुलिस लोगों की रक्षा और समस्याओं का हल करने के लिए होती है लेकिन जब उसी के कर्मी और अधिकारी लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए तो कोई इंसाफ और सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगा। कुछ ऐसा ही चेहरा सामने आया है दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने एक मासूम बच्चे की बीच सड़क बुरी तर

नेशनल डेस्कः पुलिस लोगों की रक्षा और समस्याओं का हल करने के लिए होती है लेकिन जब उसी के कर्मी और अधिकारी लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए तो कोई इंसाफ और सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगा। कुछ ऐसा ही चेहरा सामने आया है दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने एक मासूम बच्चे की बीच सड़क बुरी तरह से पिटाई की। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को किसी ने दूर से छिप कर बनाया है। वीडियो दिल्ली के आरकेपुरम का बताया जा रहा है।

Only in #India!



A hungry kid was brutally beaten by #DelhiPolice while he was wandering at street in search of food!



Shame.... pic.twitter.com/LUm98zIYpP