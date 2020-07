उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि कोई भी ऑनलाइन गेम के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अवश्य ही अनुपालन होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के दिग्गज टी वी मोहनदास पाई ने कहा कि जब तक ये खेल निर्धारित नियमों का पालन करते हैं , उन्हें प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है। IT कंपनी इंफोसिस लि. के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ने हालांकि यह भी कि अभिभावक के नियंत्रण, उपयोगकर्ता के डेटा की निजता और स्थानीयकरण, पहचार की चोरी आदि को लागू करने की बारी आती है तो इस तरह के ऑनलाइन गेम तैयार करने वाले लोगों को भी अवश्य की जवाबदेह ठहराना चाहिए।

