नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 सैनिक शहीद हो गए थे । इन जवानों ने अपनी शहादत देने से पहले चीन के 43 जवानों को मौत के घाट उतारा था। वहीं अब अमेरिका के एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के शव को दफनाने नहीं दे रहा है। चीन को सता रहा है डर दरअसल चीन को डर सता रहा है कि अगर मारे गए सैनिकों के कब्र की फोटो सोशल मीडिया अं‍तरराष्‍ट्रीय मीडिया में आ गईं तो उसकी छवि को गहरा धक्‍का लगेगा। भारत में जहां शहीद जवानों के शव का हीरो की तरह से स्‍वागत किया गया वहीं चीन अब गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के परिवार वालों पर शवों को नहीं दफनाने का दबाव डाल रहा है। चीन इस वजह से अपने सैनिकों के मारे जाने को स्‍वीकार नहीं कर रहा है क्‍योंकि वह अपनी इस बड़ी गलती को छिपाना चाहता है। वहीं चीन सरकार के इस फैसले से मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वाले गुस्‍से में हैं। चीन सरकार अब इन परिवार को शांत कराने का प्रयास कर रही है। वहीं ये लोग वीबो और अन्‍य सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म का इस्‍तेमाल करके अपना दुख साझा कर रहे हैं। चीन के खिलाफ मोदी सरकार की 'डिजिटल स्ट्राइक वहीं लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने टिक-टॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। बता दें कि लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से कहा था कि या तो चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। ये ऐप बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। इनमें कुछ फेमस ऐप्स जैसे TikTok, Vigo Video, Bigo Live, We Chat, Shareit, UCNews, UC Browser जैसे ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से दिया गए प्रस्ताव का समर्थन नेशनल सिक्यॉरिटी काउंसिल सेक्रेटिएट ने भी किया, जिसका मानना है कि ये एप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे।

