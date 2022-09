कश्मीर में 30 साल बाद खुले सिनेमाहॉल-मल्टीप्लेक्स, RRR मूवी देखने पहुंचीं लड़कियां...चेहरे पर दिखी खुशी

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के लोग 30 सालों बाद पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्में देख रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में 500 सीटों वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मल्टीप्लेक्स का निर्माण धार परिवार और बादामी बाग सोनवार में फिल्म वितरण की प्रमुख कंपनी आईनॉक्स ने संयुक्त रूप से किया है।

South Kashmir people watching a Movie in a Movie Theatre for the first time since 1947 🇮🇳



And it is #RRRMovie



🔥🤝🌊 pic.twitter.com/zoqbJ2pTKQ — GajalaSonic🇮🇳🇺🇸 (@gajalasonic) September 19, 2022