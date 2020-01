सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित दिल्ली के परिवहन विभाग के कार्यालय में सोमवार सुबह आग लग गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना आठ बजकर 38 मिनट पर मिली थी जिसके बाद दमकल की दस गाडिय़ों को घटनास्थल भेजा गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

Delhi: Fire breaks out at Delhi Transport Department office at Civil Lines, 8 fire tenders rushed to the spot