Fact Check: केरल में भीड़ द्वारा तिरंगे का अपमान का दावा फर्जी, ये पाकिस्तान का पुराना वीडियो है…..

नई दिल्ली: भारतीय झंडे के ऊपर से कुछ गाड़ियों के गुजरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि केरल में भीड़ ने तिरंगे का अपमान करते हुए पाकिस्तानी झंडे फहराए। इस वीडियो को शेयर करते हुए हालिया लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है।



वायरल वीडियो के साथ यूजर ने लिखा है- केरल के इस वीडियो को देखें और दुनिया भर में अभी फॉरवर्ड करें । 6 महीने बाद फॉरवर्ड करने का कोई लाभ नहीं है।

केरल में भीड़ द्वारा तिरंगे का अपमान का दावा फर्जी, ये पाकिस्तान का पुराना वीडियो है…..





पड़ताल की शुरुआत में वायरल वीडियो के कुछ तस्वीरों का रिवर्स इमेज सर्च करने पर वायरल वीडियो हमें इंडिया यूट्यूब चैनल पर मिला। यहां पर वीडियो 6 जून 2022 को पोस्ट किया गया है। चैनल के मुताबिक वीडियो पाकिस्तान का है, भारत का नहीं।





जांच में आगे हमें एक ट्विटर अकाउट (अकाईव) पर भी 10 मार्च 2020 को यहीं वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। यह वीडियो कम से कम 3 साल पुराना है। इससे ये स्पष्ट होता है वायरल वीडियो हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान का नहीं है।



Salute to this man on motor cycle. In 2 minutes' video, this man is the only one who refused to step on Indian flag, passed besides the flag. pic.twitter.com/MhcNTi6eJM — Arif Aajakia (@arifaajakia) March 10, 2020