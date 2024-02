सीएम अरविंद केजरीवाल कल पहुंचेंगे अयोध्या, परिवार सहित रामलला के करेंगे दर्शन

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल यानी कि सोमवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सीएम केजरीवाल यहां रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ रामलाल के मंदिर में दर्शन करेंगे।

Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal along with his family members and Punjab CM Bhagwant Mann will visit Ayodhya's Ram Temple tomorrow, 12 February: AAP



