नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक में हो रहे सड़क के पुनर्विकास के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस स्थान का एतिहासिक सौंदर्य बना रहेगा। क्षेत्र को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गैर-मोटर चालित वाहन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।

Beautification & redevelopment works are being carried out in the main area of Chandni Chowk to restore its historical glory. The area will be declared as non-motorized vehicle zone from 9 am to 9 pm: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/weZRtwZUdo