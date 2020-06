ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से मौतें ना हों...

नई दिल्ली/डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दिल्ली (Delhi) में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां बीते 24 घंटों के अंदर 1106 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 398 लोगों की कोरोना की चपेट में आने के कारण मौत हो गई है। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जनता के लिए संदेश जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की।



सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'आज कोई ये नहीं कह सकता कि एक महीना या दो महीने और लॉकडाउन कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस समय कोरोना के मरीजों का इलाज करने पर ध्यान दे रही है।'



अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आज दिल्ली में कोरोना वायरस के 17,386 मामले हैं, इनमें से 2,100 मरीज अस्पताल में हैं। बाकी सब घरों के अंदर है, वो घरों के अंदर इलाज करा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड तैयार हो जाएंगे।'

Out of the total patients, only 2100 are in hospitals rest are undergoing treatment at their homes. 6500 beds are ready till date and 9500 beds will be ready by another week: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/txI2a2xzzj

— ANI (@ANI) May 30, 2020



उन्होंने कहा, 'दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे दो चीजों पर चिंता होगी। अगर ​दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो। दूसरा मान लीजिए कि कोरोना के 10,000 मरीज हैं और हमारे पास 8,000 बेड हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है।' इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हम एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे जिसके बाद मरीजों को इधर-उधर भटकने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी।कोरोना से संबंधित किस अस्पतालों में कितने बेड है इसकी जानकारियां इस ऐप पर सीधे मिलेगी ताकि किसी को असुविधा न हो।