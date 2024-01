सीएम केजरीवाल का राम मंदिर पर बड़ा बयान कहा-'भगवान राम जाति को नहीं मानते थे... उन्होंने भेदभाव नहीं किया'

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राम मंदिर पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होने कहा कि 'भगवान राम जाति को नहीं मानते थे... उन्होंने भेदभाव नहीं किया।' राम राज्य का मतलब सुख-शांति वाला शासन होता है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि हम बुजुर्गों को अयोध्या भेजेंगे। उन्होने आगे कहा कि हमारा प्रयास होगा कि कोई भी भूखा न सोए। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले।

#WATCH | Delhi: Addressing the State Level Republic Day function at Chhatrasal Stadium, CM Arvind Kejriwal says, "The Pran Pratishtha of the Ram temple in Ayodhya on 22nd January was a matter of immense pride and happiness for everyone across the world." pic.twitter.com/KStnJtArXW — ANI (@ANI) January 25, 2024