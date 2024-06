एम्स में भर्ती मां का हालचाल जानने पहुंचे CM योगी, डॉक्टरों से लिया हेल्थ का अपडेट

नेशनल डेस्कः उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पिछले कई दिन से उपचाराधीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का स्वास्थ्य स्थिर है। रविवार वह अस्पताल पहुंचे और अपनी माता का कुशलक्षेम जाना। योगी निजी दौरे पर एम्स पहुंचे। जहां वृद्धावस्था के रोगों के कारण जिरियात्रिक वार्ड में भर्ती माता से मिले।



समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी मां बेहद खुश नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनात के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई भी मौजूद थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मां से थोड़ी देर बात की।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath today enquired about the well-being of his mother, admitted for treatment at AIIMS Rishikesh and received information related to her health from the doctors. pic.twitter.com/rwjSw5zyAJ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 16, 2024