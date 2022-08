SBI के लॉकर से गायब हुए 11 करोड़ रुपये के सिक्के, CBI ने 25 जगहों पर मारे छापे

नेशनल डेस्क: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान के करौली में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के लॉकर (तिजोरी) से 11 करोड़ रुपये के सिक्के गायब होने के मामले में बृहस्पतिवार को 25 ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 13 अप्रैल को इस संबंध में मामला दर्ज किया था।

CBI today conducted searches at 25 locations in Delhi, Jaipur, Dausa, Karauli, Sawai Madhopur, Alwar, Udaipur & Bhilwara at premises of around 15 then bank officials & others on allegations of fraud in coins of Rs 11 cr detected at SBI, Mehandipur Balaji Branch, Karauli in Aug'21 pic.twitter.com/JhGzE8EPVd