दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी, घने कोहरे व खराब मौसम के कारण उड़ानें व ट्रेनें लेट

नेशनल डेस्क: घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही मंगलवार को भी प्रभावित रही। जबकि राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की चादर छाए रहने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आई.जी.आई.) हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली जाने वाली लंबी दूरी की 28 ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से पांच घंटे या उससे अधिक की देरी से चल रही हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हालांकि मंगलवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर रेलवे के अनुसार हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्रनगर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बेंगलुरु-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, आज़मगढ़-दिल्ली जेएन कैफियत एक्सप्रेस, बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनें शामिल हैं और कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस को 2 से 5 घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ा।

