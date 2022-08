कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में शो हुआ कैंसिल, विश्व हिन्दू परिषद ने दी थी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी

नेशनल डेस्क: स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक बार फिर से शो को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल, इस बार दिल्ली में कॉमेडियन को शो करने की इजाजत को दिल्ली पुलिस ने साफ रिजेक्ट कर दिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यूनिट को रिपोर्ट देते हुए कहा था कि मुनव्वर के शो से 'इलाके के सांप्रदायिक सौहार्द्र पर असर पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में 28 अगस्त 2022 को सिविक सेंटर में शो होने वाला था।

ऐसे में विश्व हिन्दू परिषद ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिख मुनव्वर के शो को कैंसिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह शो हुआ तो विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के सदस्य इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लेटर विश्व हिन्दू परिषद के दिल्ली प्रेजिडेंट सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखा था।

