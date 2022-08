कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, जानें किन्हें मिली कमान

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्निथला होंगे।



