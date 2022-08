कर्नाटक में गरजे राहुल गांधी, बोले- भाजपा और आरएसएस को हराने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट

नेशनल डेस्क: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस में एकता और प्रेमभाव का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के 75वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को उनसे गले मिले और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं के बीच इस प्रकार के प्रेमभाव को देखकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।



Karnataka | I don't usually attend birthday celebrations. I've come here because I share a special bond with Siddaramaiah. Not only do I like him as a person, but I also share his views. I share his compassion for the poor and the weak: Congress leader Rahul Gandhi in Davanagere pic.twitter.com/GrDV3kt3D4